Tabla de indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral 2026: Porcentaje según lesión

El Ministerio de Salud ha explicado que los colombianos por ley tienen derecho a prestaciones económicas cuando están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Estas prestaciones varían dependiendo la afectación o el riesgo por el que haya pasado el trabajador.

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En el listado de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales a las que tienen derecho los trabajadores se encuentran:

Subsidio por incapacidad temporal.

Indemnización por incapacidad permanente parcial.

Pensión de invalidez.

Auxilio funerario.

¿Quién determina la pérdida de capacidad laboral?

En Colombia, la pérdida de capacidad laboral puede ser determinada por diferentes entidades, dependiendo del origen de la causa, la incapacidad puede ser de origen común o laboral.

En el primer caso (común), la incapacidad se debe a una enfermedad o accidente fuera del trabajo, la entidad encargada de evaluar la pérdida de capacidad laboral es la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que está afiliado. Para el segundo caso (laboral), la incapacidad es consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este caso, la encargada de evaluarla es la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

Tabla de indemnización por accidente o pérdida de capacidad laboral en Colombia

El Ministerio de Justicia explicó que para determinar a cuánto asciende el pago de la indemnización, debe tener en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el monto de la indemnización en meses de ingreso base de liquidación y su salario.

Para saber si usted califica para la pérdida de capacidad laboral, debe pasar por una evaluación médica. De esta manera, un médico especialista evalúa su estado de salud y determina el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

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“En la siguiente tabla puede identificar, de acuerdo con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el monto de la indemnización en meses de ingreso base de liquidación, la cual se debe multiplicar por su salario mensual. El resultado será el monto de la indemnización que le debe pagar la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)“, detallaron.

Conozca aquí la tabla de indemnización por pérdida de capacidad laboral:

Pérdida de capacidad laboral Indemnización en Meses de Salario 5.00% - 9.99% 1.00 a 3.75 meses 10.00% - 14.99% 4.00 a 6.75 meses 15.00% - 19.99% 7.00 a 9.75 meses 20.00% - 24.99% 10.00 a 12.75 meses 25.00% - 29.99% 13.00 a 15.75 meses 30.00% - 34.99% 16.00 a 18.75 meses 35.00% - 39.99% 19.00 a 21.75 meses 40.00% - 44.99% 22.00 a 23.50 meses 45.00% - 49.99% 24.00 meses

¿Qué debo hacer para solicitar la pensión de invalidez por un accidente o enfermedad causada por el trabajo?

En caso de haber sufrido algún tipo de accidente o enfermedad en el trabajo, debe ir a su EPS para que lo examinen y lo remitan ante la ARL. U n médico laboral determinará el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

En el caso de que sufra algún accidente laboral, tiene que reportarlo dentro de las primeras 24 horas a la ARL o a la persona encargada del área de salud y seguridad en el trabajo.

El dictamen de pérdida de fuerza de trabajo debe ser del 50% o más.

Debe verificar que haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez.

dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez. Luego de verificar los pasos anteriores, podrá solicitar la pensión de invalidez de origen profesional. Deberá presentar la solicitud ante la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado y llevar toda la documentación requerida.

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