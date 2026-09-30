Colombia abre una nueva puerta de exportación de carne hacia Filipinas

El Gobierno Nacional anunció que Filipinas aprobó los certificados sanitarios veterinarios acordados para la exportación de carne bovina y porcina colombiana.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond señaló que la decisión permite que los establecimientos y productos que cumplan las exigencias sanitarias inicien las solicitudes de permisos de importación ante las autoridades filipinas.

Dijo que, con ello, se abre formalmente el camino para que las carnes colombianas ingresen a ese mercado asiático, aunque aún deberán obtenerse las autorizaciones correspondientes y cumplirse todas las condiciones exigidas por ese país.

El Gobierno destacó que la apertura representa una oportunidad para ganaderos y porcicultores, al tratarse de un mercado con más de 115 millones de consumidores.

“Esta es una gran noticia para nuestros ganaderos y porcicultores. Filipinas es un mercado de más de 115 millones de consumidores y hoy Colombia da un paso firme para llevar hasta allí la calidad de nuestras carnes”, señaló el ministro.

La apuesta, según el Ejecutivo, busca que el sector rural amplíe sus destinos comerciales, genere mayores ingresos y fortalezca el empleo en las regiones productoras. “Más exportaciones significan más ingresos, más empleo y más oportunidades para nuestras familias rurales”, agregó.

El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, los gremios y los productores, continuará acompañando el proceso para que el avance sanitario se convierta en operaciones comerciales concretas y nuevas oportunidades de exportación para el sector cárnico colombiano.