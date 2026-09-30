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30 sep 2026 Actualizado 13:35

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Juan Guillermo Monsalve fue trasladado a una clínica por afectación cardiovascular

El traslado se realizó por disposición del médico de turno:

Foto tomada de la decalración que el testigo Juan Guillermo Monsalve le entregó al senador Iván Cepeda

Foto tomada de la decalración que el testigo Juan Guillermo Monsalve le entregó al senador Iván Cepeda / YOUTUBE

Foto tomada de la decalración que el testigo Juan Guillermo Monsalve le entregó al senador Iván Cepeda

J. Espinosa

D. Puerto

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Caracol Radio conoció en primicia que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar recluido en la cárcel La Picota desde 2008, fue trasladado este martes, desde las 6:30 de la mañana, a una clínica de Bogotá por una urgencia médica.

El traslado se realizó por disposición del médico de turno, luego de que Monsalve presentara una aparente afectación cardiovascular.

El exparamilitar fue llevado a un centro médico de la capital, donde permanece bajo valoración médica.

¿Quién es Juan Guillermo Monsalve?

Se trata de un exparamilitar que cumple una condena de 44 años en la cárcel La Picota, por secuestro extorsivo. Fue miembro del grupo criminal ‘Los Rastrojos’ y su vínculo con la finca ‘Guacharacas’, propiedad de la familia de Uribe Vélez, donde su padre trabajó como mayordomo, lo ha situado en el centro de uno de los casos judiciales más sensibles del país.

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