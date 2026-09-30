Señorita Bolívar recuperó su celular gracias a una rápida reacción de la Policía

Lo que comenzó como una noche especial para Susana Piñerez Velásquez, representante de Bolívar al Reinado Nacional de la Belleza, terminó en una inesperada historia de solidaridad y reacción policial en Cartagena.

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La joven había sido invitada al evento “Cartagena es Bolívar”, realizado en el Palacio de la Proclamación. Sin embargo, durante la jornada descubrió que había olvidado su teléfono celular en el vehículo que la había transportado hasta el lugar.

Piñerez intentó comunicarse con el conductor a través del número que había obtenido de la plataforma de transporte, pero no recibió respuesta. La situación generó preocupación, hasta que una coincidencia permitió encontrar una solución.

Por disposición del protocolo del evento, la representante de Bolívar estaba sentada junto al coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, recientemente designado como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Al notar su preocupación, el oficial le preguntó qué había ocurrido.

Luego de conocer los detalles y recibir la información sobre el vehículo, el comandante activó a los uniformados que se encontraban realizando labores de vigilancia en diferentes sectores de la ciudad para apoyar la búsqueda.

La operación permitió localizar el automotor y recuperar el teléfono, que posteriormente fue entregado a su propietaria.

El reencuentro con el equipo ocurrió durante la visita que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, realizaba en la segunda fase del nuevo Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. Hasta allí llegó Piñerez, acompañada por su padre, para recibir nuevamente su celular de manos del comandante.

La representante de Bolívar agradeció al coronel Ruiz y a los policías que participaron en la búsqueda por la rápida reacción que permitió recuperar el equipo.

Así, un descuido que inicialmente generó preocupación terminó con un final positivo para la representante del departamento, gracias a la coordinación entre el comandante y las patrullas desplegadas en la ciudad.