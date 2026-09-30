Cartagena lanza ‘Me la gozo sin tu acoso’ para vivir las Fiestas de Independencia con respeto

Cartagena se prepara para vivir las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre y, en el marco de estas celebraciones, la Alcaldía Distrital presentó la tercera edición de la estrategia ‘Me la gozo sin tu acoso’, una campaña que busca promover el respeto hacia las mujeres durante los eventos festivos de la ciudad.

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La iniciativa es liderada por la gestora social Liliana Majana, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y tiene como propósito prevenir situaciones de acoso y otras formas de violencia basada en género durante las actividades programadas para las Fiestas de Independencia.

El lanzamiento se realizó este 30 de septiembre en el salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana y contó con la participación de las 41 candidatas al Reinado de la Independencia, autoridades distritales y miembros del equipo de gobierno.

“Ninguna mujer debe vivir nuestras fiestas con miedo, incomodidad o acoso”, señaló Liliana Majana, quien destacó que la campaña busca que las mujeres puedan bailar, caminar y celebrar libremente, entendiendo que el respeto también hace parte de la celebración.