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Miguel Arrázola, pastor de Ríos de Vida, será nuevo embajador de Colombia en El Salvador

Caracol Radio conoció que Miguel Arrázola Pineda, pastor y fundador de la iglesia cristiana Ríos de Vida, será el nuevo embajador de Colombia en El Salvador.

Arrázola, reconocido líder religioso de Cartagena, llegará a la representación diplomática de Colombia en ese país centroamericano, en una designación que vincula nuevamente a un líder religioso con un cargo dentro del servicio exterior colombiano.

En desarrollo....

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