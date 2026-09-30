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30 sep 2026 Actualizado 11:59

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Miguel Arrázola, pastor de Ríos de Vida, será nuevo embajador de Colombia en El Salvador

Presidencia publicó su hoja de vida.

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Caracol Radio conoció que Miguel Arrázola Pineda, pastor y fundador de la iglesia cristiana Ríos de Vida, será el nuevo embajador de Colombia en El Salvador.

Arrázola, reconocido líder religioso de Cartagena, llegará a la representación diplomática de Colombia en ese país centroamericano, en una designación que vincula nuevamente a un líder religioso con un cargo dentro del servicio exterior colombiano.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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