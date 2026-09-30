Miguel Arrázola, pastor de Ríos de Vida, será nuevo embajador de Colombia en El Salvador
Presidencia publicó su hoja de vida.
Miguel Arrázola, pastor de Ríos de Vida, será nuevo embajador de Colombia en El Salvador
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Caracol Radio conoció que Miguel Arrázola Pineda, pastor y fundador de la iglesia cristiana Ríos de Vida, será el nuevo embajador de Colombia en El Salvador.
Arrázola, reconocido líder religioso de Cartagena, llegará a la representación diplomática de Colombia en ese país centroamericano, en una designación que vincula nuevamente a un líder religioso con un cargo dentro del servicio exterior colombiano.
En desarrollo....
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...