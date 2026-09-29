CAR alerta por sequía y desabastecimiento de agua en 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá

La CAR viene implementando estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades frente al desabastecimiento de agua / Foto: Prensa CAR

La Corporación Autónoma y Regional de Cundinamarca (CAR) informó que la falta de lluvias y los efectos del fenómeno de El Niño tienen preocupadas a varias comunidades, mientras las autoridades buscan evitar que el problema termine convirtiéndose en una emergencia de mayores proporciones.

De igual forma, la entidad informó que el 33 % de su jurisdicción ya presenta algún grado de desabastecimiento de agua. Por tal motivo, activó el Comité Hidrológico, encargado de analizar las medidas que deben tomarse ante el riesgo de que las condiciones empeoren.

Cabe mencionar que los casos más críticos se presentan en Puerto Salgar y Viotá, municipios que ya declararon calamidad pública por la situación. A estos se suman Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, clasificados en alerta roja, debido a que sus empresas de servicios públicos no tienen capacidad suficiente para atender la demanda de agua.

Sin embargo; Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene arrojan alerta naranja en Cundinamarca, además de Buenavista, en Boyacá. Estos municipios ya presentan cortes parciales de agua, razón por la cual están implementando medidas de uso eficiente y ahorro del recurso.

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Por su parte, la situación también alcanza a municipios que permanecen en alerta amarilla. En la cuenca baja del río Bogotá están Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama. En la región de Rionegro aparecen La Palma y Paime, mientras que en Sumapaz están Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania.