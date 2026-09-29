La nueva iniciativa “Spelling Bee” busca fortalecer el bilingüismo en Bello

Medellín, Antioquia

Bello vivió una nueva jornada dedicada al aprendizaje del inglés con la realización de la tercera versión del Spelling Bee 2026. El evento reunió a 78 estudiantes de 34 instituciones educativas oficiales y que convirtió el dominio de una segunda lengua en un espacio de aprendizaje, participación y nuevos retos.

La actividad, promovida en el marco de las acciones de la Secretaría de Educación de Bello, permitió que los estudiantes pusieran a prueba sus conocimientos de vocabulario, pronunciación y concentración a través del deletreo en inglés.

El concurso contó con tres categorías: estudiantes de 3.º a 5.º de primaria, de 6.º a 8.º y de 9.º a 11.º. En la categoría de primaria, el primer lugar fue para Thomas Correa Sanmartín, de la I.E. Raquel Jaramillo, mientras que Emiliano Arenas Serna, de la I.E. Cincuentenario de Fabricato, obtuvo el segundo puesto.

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En el grupo de 6.º a 8.º, John Sebastián Gutiérrez, de la I.E. Carlos Pérez Mejía, ocupó el primer lugar, seguido por Matías Manco Franco, de la I.E. Hernán Villa Baena. Mientras que para la categoría de 9.º a 11.º, Evelyng Hernández, de la I.E. Barrio París, obtuvo el primer lugar y Santiago Tabarez Bedoya, de la I.E. Gilberto Echeverri Mejía, alcanzó el segundo puesto.

El Spelling Bee permitió, además, reconocer el esfuerzo y la dedicación de estudiantes y docentes durante el proceso de preparación y competencia. Cada palabra deletreada representó un reto.

Una apuesta por el bilingüismo

El fortalecimiento del inglés hace parte de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal de Bello, desde donde se promueven estrategias orientadas a acompañar los procesos educativos y generar espacios para que niños, niñas y jóvenes pongan en práctica lo aprendido.

En este sentido, actividades como el Spelling Bee buscan que el bilingüismo tenga presencia en diferentes escenarios de la vida escolar y que el aprendizaje del inglés pueda desarrollarse de manera cercana, práctica y significativa.

Con estas iniciativas, la Secretaría de Educación de Bello continúa impulsando acciones dirigidas al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes, con el propósito de aportar herramientas para su formación académica y para la construcción de sus proyectos de vida.