EPM recibe reconocimiento internacional por transformación de la PTAR San Fernando

Medellín, Antioquia

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (San Fernando de EPM), recibió el reconocimiento internacional Utility of the Future Today 2026, otorgado por la Water Environment Federation, en la categoría de Generación y recuperación de energía.

La distinción reconoce la transformación que adelanta la planta para ir más allá del tratamiento de las aguas residuales y avanzar hacia un modelo en el que recuperen y aprovechen recursos como la energía y los biosólidos.

San Fernando hace parte de las cinco organizaciones que reciben por primera vez este reconocimiento en 2026. Entre las 33 entidades destacadas este año por la WEF. Uno de los principales avances de la planta está relacionado con el aprovechamiento energético. Actualmente, la planta genera cerca de 480.000 kilovatios hora de energía al mes, destinados al autoconsumo.

Según EPM, esta generación permite cubrir entre el 20 % y el 25 % de la demanda energética de la planta, reduciendo la necesidad de recurrir a otras fuentes. La planta produce aproximadamente 37.000 toneladas de biosólidos al año, los cuales son aprovechados en su totalidad.

De planta de tratamiento a biofábrica

Estos materiales tienen usos relacionados con el mejoramiento de suelos, procesos de compostaje y reforestación. El reconocimiento internacional está relacionado con la evolución de San Fernando hacia el concepto de biofábrica. Modelo en el que las aguas residuales son consideradas como una fuente potencial de recursos.

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En este proceso, EPM trabaja en la generación y recuperación de energía eléctrica, la producción de biometano y el aprovechamiento de los biosólidos. La estrategia busca incorporar los recursos a diferentes ciclos de aprovechamiento y contribuir a la economía circular.

El programa Utility of the Future Today reconoce a organizaciones del sector del agua que desarrollan iniciativas para transformar los sistemas tradicionales de tratamiento de aguas en centros de recuperación de recursos.

Para EPM, el reconocimiento a San Fernando representa un respaldo al proceso de transformación que adelanta la planta y un impulso para continuar desarrollando alternativas de aprovechamiento energético y de materiales. Con estos avances, la PTAR San Fernando busca consolidarse como una instalación que puede recuperar recursos y generar nuevos usos a partir de los procesos que desarrollan.