Pasacaballos tendrá nuevo hospital: licitación se abre el 15 de octubre

El nuevo hospital de Pasacaballos dio un paso decisivo hacia su construcción. Durante una visita a la comunidad, el alcalde Dumek Turbay anunció que el próximo 15 de octubre se iniciará la licitación de esta infraestructura de salud y reiteró que se mantiene la meta de comenzar las obras después de las Fiestas de Noviembre, antes de finalizar 2026.

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El mandatario revisó junto a la comunidad los avances técnicos y administrativos del proyecto, que contempla una inversión de $48.000 millones, financiados a través del Sistema General de Regalías, para fortalecer la atención en salud y responder a una de las principales necesidades de Pasacaballos.

“Vamos bien con el tema del hospital”, expresó el alcalde Dumek Turbay, al entregar un mensaje de tranquilidad a los habitantes y explicar que el Distrito trabaja en los requisitos necesarios para llevar el proyecto a su etapa de ejecución.

Uno de los avances más importantes es la ampliación del terreno dispuesto para la obra. El lote de cesión de Bavaria pasó de 3.500 a 7.000 metros cuadrados, el doble del área contemplada inicialmente, lo que permitirá ajustar el desarrollo del hospital a las necesidades del servicio y de la comunidad.

En este predio ya se adelantaron los estudios de suelo y topografía. Para esta semana se prevé contar con los diseños hidráulicos y de la red de gases medicinales, mientras continúan las gestiones con Control Urbano y la Curaduría Urbana para avanzar en las aprobaciones requeridas.

Durante el encuentro también se informó que el Ministerio de Salud avaló la reorganización del puesto de salud, como parte del proceso para que Pasacaballos cuente con un hospital de baja y mediana complejidad.

Una ambulancia para fortalecer la atención de la comunidad

Como parte de los compromisos revisados, el alcalde Dumek Turbay anunció que la ambulancia destinada a Pasacaballos ya está lista y será entregada mañana para su traslado a la comunidad.

Se trata de una ambulancia de transporte asistencial básico, cuya dotación se complementará con equipos biomédicos mediante una donación de Puerto Bahía. Su llegada permitirá fortalecer la capacidad de traslado de pacientes mientras avanza el proyecto del nuevo hospital.

El mandatario distrital reiteró que el seguimiento a estos compromisos continuará durante todo su gobierno, con el propósito de que los anuncios se traduzcan en servicios y mejores condiciones de vida para los habitantes de Pasacaballos.

El nuevo colegio alcanza el 51% de ejecución y será bilingüe con energía sostenible

En educación, la administración distrital reportó un avance del 51% en la construcción del nuevo colegio de Pasacaballos, cuya entrega está prevista para el primer trimestre de 2027. Esta será la última de las cinco nuevas instituciones educativas oficiales bilingües que entregará el Gobierno de Dumek Turbay.

El proyecto contempla una infraestructura completamente dotada, con paneles solares, salones climatizados, herramientas tecnológicas y mobiliario nuevo. La apuesta incluye una oferta educativa con énfasis en la formación para la vida, que amplíe las oportunidades de los niños y jóvenes de la comunidad.

De manera conjunta con los habitantes se adelanta el proceso para definir el nombre de la institución. Asimismo, la Secretaría de Educación trabaja en la convocatoria del banco de docentes, para que los profesores de Pasacaballos puedan postularse y participar en el proceso correspondiente. Durante el encuentro también se destacó la importancia de vincular mano de obra de la comunidad a las obras.

El alcalde Dumek Turbay anunció que regresará el 14 de octubre para inspeccionar los avances del colegio e insistió en que la transformación debe extenderse a su entorno, con mejores vías y condiciones de acceso.

En ese sentido, se proyecta gestionar ante el Concejo Distrital los recursos de 2027 para avanzar en las calles de Pasacaballos. Entre las intervenciones abordadas con la comunidad figuran la renivelación del pavimento de la calle 12 y su conexión con el canal.

Para el alcalde Turbay, las inversiones en salud y educación deben ir acompañadas de obras que mejoren la vida cotidiana de la población y consoliden una transformación integral de Pasacaballos.