Conozca cómo recibir subsidio del Gobierno Nacional en Bolívar para cambiar su nevera vieja

El Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Minas y Energía, que lidera la ministra María Nohemí Arboleda, y del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), eliminó el requisito de tener un consumo máximo de 210 kWh en la factura de energía para acceder al programa Caribe Cambia Tu Energía. Con esta decisión, más hogares del Caribe podrán recibir el incentivo del 40% para cambiar su nevera antigua por un equipo eficiente y enfrentar el fenómeno de El Niño con un menor consumo de energía.

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La decisión se tomó en una mesa de técnica entre FENOGE, en cabeza de su directora ejecutiva, Melba Rocío Pérez Tuta, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad financiadora del proyecto, ante las altas temperaturas que atraviesa el país. El programa, que cuenta con el acompañamiento de los operadores de red Air-e y Afinia, tiene como meta sustituir 20.000 neveras en siete departamentos de la región.

La doctora Pérez destacó: “En línea con las prioridades del presidente Abelardo de la Espriella, desde el sector minero-energético que lidera nuestra ministra María Nohemí Arboleda estamos comprometidos con la eficiencia y la seguridad energética del país. Ajustar uno de los requisitos del proyecto de sustitución de equipos es una decisión que tomamos ante el fenómeno de El Niño, porque sabemos que los hogares enfrentan mejor esta temporada si cuentan con electrodomésticos de bajo consumo energético.”

Por su parte, Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia, resaltó el trabajo articulado entre las entidades que hacen posible las sustituciones.

“Eliminar este requisito nos permite llegar a más familias que necesitan cambiar su nevera. Desde Afinia, continuamos acompañando a los usuarios durante todo el proceso para garantizar que los beneficios del programa se traduzcan en mayor bienestar, ahorro y calidad de vida para las familias de la región Caribe que hoy enfrentan altas temperaturas por el fenómeno de El Niño. Por eso, lograr estas sustituciones en el menor tiempo posible es urgente”, manifestó.

Como un gran logro calificó el agente Especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, la flexibilización de los requisitos para que los usuarios accedan a equipos de refrigeración de bajo consumo y aún más con el gran reto que tenemos con el fenómeno de El Niño.

“Sin duda en el diálogo que sostuvimos con la directora Ejecutiva del FENOGE, Melba Rocío Pérez obtuvimos los resultados esperados. Tumbar el techo de consumo máximo de 210 kWh permitirá que miles de usuarios puedan acceder a los beneficios de Caribe Cambia Tu Energía gracias al respaldo y acompañamiento del Gobierno Nacional”, dijo Castilla Andrade.

Cada equipo recambiado representa una oportunidad para que las familias reduzcan su consumo y mejoren sus condiciones de bienestar. Los nuevos equipos de refrigeración cuentan con tecnologías más eficientes que ayudan a disminuir el valor de la factura de energía y a conservar mejor los alimentos.

Para facilitar el acceso, Caribe Cambia Tu Energía amplió su red de aliados comerciales: Haceb, Almacenes B.C., Gigante del Hogar, Asyco, Colventas, Alca, Grupo Litoral, Punto Center y C.C. Aires, que cuentan con puntos de atención donde los usuarios pueden conocer los equipos disponibles y verificar si cumplen los requisitos para acceder al beneficio.

A través de estos aliados, las familias beneficiarias pueden acceder a un incentivo económico del 40% para adquirir equipos eficientes, lo que contribuye a reducir el consumo energético en los hogares y promueve hábitos de uso responsable de la energía.

Con este ajuste, los interesados solo deben cumplir tres requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Residir en vivienda propia o alquilada ubicada en estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

3. Contar con una nevera o refrigerador con más de 10 años de antigüedad.

La iniciativa seguirá desarrollando acciones de comercialización, acompañamiento social y divulgación para ampliar el alcance del programa y facilitar que más familias puedan acceder a tecnologías eficientes que contribuyan al ahorro económico, el bienestar de los hogares y la sostenibilidad ambiental.

Para más información sobre Caribe Cambia Tu Energía y otros proyectos del FENOGE, visite: www.fenoge.gov.co.