Clemencia tendrá planta potabilizadora tras aprobación de la Asamblea de Bolívar

Clemencia está cada vez más cerca de hacer realidad uno de los sueños que sus habitantes han esperado durante décadas: contar con agua potable con continuidad y calidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Asamblea de Bolívar, en pleno, aprobó en segundo debate el proyecto que permitirá avanzar en la construcción de una planta potabilizadora de agua para el municipio, con una inversión cercana a los $11.000 millones.

El proyecto tuvo como ponente al diputado Juan Mejía, quien además fue alcalde de Clemencia y conoce de primera mano las dificultades que durante años ha enfrentado la población para acceder a un servicio de agua potable adecuado.

Mejía destacó que desde el inicio ha trabajado de manera articulada con el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo para conseguir este proyecto y convertir en realidad una necesidad histórica de los habitantes del municipio.