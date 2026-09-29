Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 sep 2026 Actualizado 19:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Clemencia tendrá planta potabilizadora tras aprobación de la Asamblea de Bolívar

La inversión estará cercana a los $11.000 millones

Cortesía

Cortesía

Cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Clemencia está cada vez más cerca de hacer realidad uno de los sueños que sus habitantes han esperado durante décadas: contar con agua potable con continuidad y calidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Asamblea de Bolívar, en pleno, aprobó en segundo debate el proyecto que permitirá avanzar en la construcción de una planta potabilizadora de agua para el municipio, con una inversión cercana a los $11.000 millones.

El proyecto tuvo como ponente al diputado Juan Mejía, quien además fue alcalde de Clemencia y conoce de primera mano las dificultades que durante años ha enfrentado la población para acceder a un servicio de agua potable adecuado.

Mejía destacó que desde el inicio ha trabajado de manera articulada con el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo para conseguir este proyecto y convertir en realidad una necesidad histórica de los habitantes del municipio.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado