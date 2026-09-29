IPCC entregará respaldo económico a creadores y gestores culturales de Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) puso en marcha la asignación y orden de pago de los recursos destinados a financiar la anualidad vitalicia del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) primer periodo 2026, garantizando así un respaldo económico clave para los creadores y gestores culturales de la ciudad.

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Mediante la Resolución 146 de 2026, la entidad autorizó el traslado de los recursos procedentes del recaudo distrital de la Estampilla Procultura hacia la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Estos fondos, estipulados por normativa del nivel nacional para la seguridad social del sector, ingresarán directamente a las cuentas individuales de los hacedores de cultura seleccionados en la modalidad de Financiación de Anualidad Vitalicia.

Tras un proceso de verificación y priorización técnica que evaluó a 277 hacedores de cultura registrados en el Distrito de Cartagena ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 15 ciudadanos alcanzaron los puntajes más altos para acceder de manera inmediata al beneficio en esta vigencia. La ponderación tuvo en cuenta criterios como la edad, la vulnerabilidad socioeconómica del Sisbén IV, la trayectoria y el tiempo de dedicación al sector cultural.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó el valor de esta transferencia como una muestra de reconocimiento a toda una vida dedicada al arte. “Nuestros creadores y gestores han construido la riqueza patrimonial de Cartagena y merecen retirarse con tranquilidad. Con estos giros a Colpensiones, garantizamos que el dinero recaudado a través de la Estampilla Procultura llegue a donde verdaderamente se necesita, transformándose en una pensión vitalicia y en un acto de justicia social para nuestros mayores”, manifestó el mandatario distrital.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó la rigurosidad con la que se hizo efectiva la entrega de los aportes y reafirmó el compromiso de la entidad con el sector. “Desde el Instituto trabajamos de manera rigurosa para que los recursos recaudados a través de la Estampilla Procultura se traduzcan en bienestar real para nuestros artistas. Asegurar esta anualidad vitalicia a 15 hacedores culturales no solo es cumplir con lo establecido por la ley, sino honrar el legado de quienes han dedicado su vida a salvaguardar nuestras tradiciones e identidad. Seguiremos gestionando las herramientas necesarias para proteger a nuestro gremio”, afirmó la funcionaria.

El IPCC continuará trabajando de la mano con Colpensiones y el Ministerio de las Culturas para hacer el seguimiento a la acreditación de los recursos y avanzar en la atención de las demás modalidades de apoyo contempladas en el programa BEPS.