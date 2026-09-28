Concretos País renueva imagen de las Mixer y presenta nueva etapa de su marca

Con una identidad renovada y el silo como protagonista, Concretos País renueva la imagen de las Mixer y presenta una nueva etapa de su marca, reafirmando su compromiso con la evolución, la cercanía con sus clientes y el desarrollo del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Concretos País evoluciona. La compañía presenta su nueva imagen como parte de un proceso de rebranding que busca refrescar la marca y proyectar de manera más clara lo que representa hoy: una empresa que crece, se transforma y avanza al ritmo de un mercado cada vez más dinámico.

Dentro de esta renovación de las Mixer, el silo que refuerza su isotipo adquiere un papel protagonista.

Más que un elemento asociado a la operación, se convierte en un símbolo de crecimiento, fuerza, resistencia y desarrollo, conceptos que reflejan la esencia de Concretos País y su propósito de continuar aportando a las obras y proyectos que impulsan el progreso.

La nueva identidad responde también a la necesidad de mantener una marca vigente y cercana.

En un entorno donde las necesidades de los consumidores evolucionan constantemente, Concretos País se consolida, fortalece el vínculo con sus clientes actuales y abre espacios para conectar con nuevos nichos, públicos y segmentos del mercado.

El cambio pretende generar un interés renovado alrededor de la compañía, sin perder aquello que ha construido su identidad. Por el contrario, busca fortalecer su razón de ser y aumentar la conexión emocional con quienes confían en sus productos y servicios.

Para Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento y Concretos País, esta evolución representa mucho más que una transformación visual.“Queremos que nuestra nueva imagen de nuestras Mixer comunique lo que somos y hacia dónde vamos.

El silo representa nuestra fortaleza, nuestro crecimiento y la capacidad que tenemos para seguir aportando al desarrollo de País. Evolucionamos porque también evolucionan nuestros clientes y el mercado; queremos estar cada vez más cerca de ellos, entender sus necesidades y continuar construyendo relaciones basadas en la confianza y el respaldo”, señala Espinosa Osorio.

El rebranding parte, además, de un principio fundamental: mantener coherencia entre lo que la marca promete y lo que realmente entrega al consumidor. La renovación visual debe estar acompañada por una experiencia que respalde ese mensaje en cada contacto con el cliente.

Así, Concretos País presenta una imagen renovada que mira hacia el futuro sin desprenderse de su esencia. Una marca que evoluciona, se fortalece y continúa construyendo País.