20 países de la OEA conocerán el potencial de Barranquilla en inversión e innovación

Barranquilla recibe a cerca de 80 líderes y tomadores de decisiones de alrededor de 20 países, en el marco del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas, impulsado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos.

La agenda contempla cinco jornadas temáticas, con énfasis en infraestructura, inversiones estratégicas, innovación, nearshoring, comercio exterior, energía, cultura, deporte y economía creativa.

La programación comenzó este domingo con una bienvenida a los participantes y un recorrido por el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, además de una actividad de networking en el Hotel Marriott.

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Este lunes, durante la apertura oficial, participarán, entre otros, el alcalde Alejandro Char, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto. Uno de los ejes será la innovación y el desarrollo tecnológico.

La jornada incluye visitas a Foundever, un recorrido por el río Magdalena, el Gran Malecón, Luna del Río y el Barrio Abajo.

El martes, los asistentes visitarán Tecnoglass, el centro de inteligencia artificial y robótica AudacIA de la Universidad Simón Bolívar y el Riwi Digital Innovation Center, con espacios dedicados al talento bilingüe, inteligencia artificial, robótica, formación tecnológica y aplicaciones empresariales.

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El miércoles 30 de septiembre estará dedicado a las cadenas de valor industriales, el nearshoring y la integración comercial, con actividades en el Puerto de Barranquilla, la Zona Franca La Cayena y un encuentro de la Cámara Colombo Americana de Comercio, AmCham.

Barranquilla se abre al mundo

Vicky Osorio, directora de ProBarranquilla, destacó la importancia que tiene para la ciudad ser anfitriona de este encuentro internacional.

“Para Barranquilla recibir este programa de competitividad de la OEA tiene un significado muy especial porque nos permite abrir la ciudad a conversaciones con diferentes países sobre competitividad, desarrollo y poder compartir todo lo que hemos construido y cómo seguir avanzando”, señaló.

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La directora de ProBarranquilla explicó que la presencia de líderes de distintos sectores representa una oportunidad para generar nuevas conexiones y explorar proyectos conjuntos.

“Van a venir líderes de diferentes sectores y lugares de América y eso nos crea una oportunidad para compartir experiencias y para descubrir dónde podemos trabajar juntos”, afirmó.

Competitividad y agenda cultural

La competitividad energética será protagonista el jueves, con un foro en la Universidad del Norte sobre proyectos y oportunidades de inversión, seguido de visitas a investigaciones de la institución y a las instalaciones de Promigas, incluyendo su Centro de Control de Operaciones, iniciativas de innovación y hub digital.

El encuentro finalizará el viernes con una agenda dedicada a cultura, deporte y economía creativa, que incluye visitas al Estadio Metropolitano, la Fábrica de Cultura y el Museo del Carnaval de Barranquilla. La clausura se realizará en la Casa del Carnaval.

La delegación estará integrada por representantes de países desde Canadá hasta Argentina, además de naciones observadoras de la OEA como Alemania, Corea del Sur e Italia

Los participantes tendrán la oportunidad de conocer iniciativas que se desarrollan en Barranquilla y, al mismo tiempo, compartir experiencias y buenas prácticas de otros países para identificar soluciones frente a retos comunes de desarrollo económico.