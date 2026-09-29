Familia de mujer con Síndrome de Richardson denuncia a EPS por no entregar insumos y medicamentos
Mirella Piedrahíta, además, fue diagnosticada recientemente con una parálisis supranuclear progresiva (PSP).
Un caso más, entre tantos que expone la lamentable situación que enfrentan los adultos mayores con complejas enfermedades en Colombia.
Mirella Piedrahíta tiene 74 años, fue diagnosticada con una parálisis supranuclear progresiva (PSP) y síndrome de Richardson, que es un tipo de párkinson atípico que afecta progresivamente el movimiento, el equilibrio y la coordinación, también puede dificultar el movimiento de los ojos.
Requiere supervisión 24/7 y depende completamente de un tercero para poder llevar a cabo sus actividades básicas diarias.
Lamentablemente, según dio a conocer a Caracol Radio una de sus hijas, su EPS ha negado en múltiples oportunidades la entrega de insumos y medicinas que son cruciales para su proceso.
“Ellos nos han negado absolutamente todo, medicamentos, insumos, procedimientos, citas, a pesar de tutela fallada fue en nuestro favor en junio de este año. Tienen dos desacatos, tienen cárcel de dos días, tienen dos salarios mínimos que no no sé si han pagado. En todo caso, mi mami está sufriendo”, dijo.
Y es que pese a la tutela mencionada, Sanitas no ha respondido aún por herramientas que en el mercado, son bastante costosas, como una máscara para BPAP y un succionador para el manejo respiratorio.
“Cruz Verde también nos niega todo y nosotros como familia estamos desesperados. Yo no tengo trabajo, estoy a cargo de la parte económica de mi familia. Mi papá y mi hermana cuidan a mi mami. Mi papá es un adulto mayor de 80 años y mi hermana dejó toda su profesión, su vida”, añadió.
Por su parte, EPS Sanitas aseguró a este medio que se encuentran revisando el caso de Mirella para poder brindar la atención y solución pertinente.
Juliana Hernández
Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...