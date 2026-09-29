¿Cuánto deberán pagar de impuesto predial estratos 4, 5 y 6 tras tributaria? Galán explicó aumento

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, cómo cambiará el impuesto predial para los hogares de estratos 4, 5 y 6 tras la aprobación de la reforma tributaria de la capital.

De acuerdo con el mandatario, el incremento para estos estratos será de 0,4 por mil, lo que representará un pago adicional mensual que, según los cálculos de la administración, variará dependiendo del estrato.

¿Cuánto pagarían los estratos 4, 5 y 6?

Según las cifras entregadas por el alcalde, el aumento promedio sería:

Estrato 4: $11.000 adicionales al mes.

$11.000 adicionales al mes. Estrato 5: $19.000 adicionales al mes.

$19.000 adicionales al mes. Estrato 6: $29.000 adicionales al mes.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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