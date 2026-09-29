Intergremial Magdalena elige nuevo Consejo Directivo

Santa Marta

Con el propósito de fortalecer la articulación del sector productivo y avanzar en una agenda conjunta frente a los principales desafíos de Santa Marta y el Magdalena, los 20 gremios que integran el Intergremial Magdalena se reunieron y eligieron el Consejo Directivo.

Como presidenta del Consejo Directivo del Intergremial Magdalena fue elegida Aura Carolina García Amaranto, directora ejecutiva de Fenalco. La dirección estará acompañada por dos vicepresidencias, como lo establecen los estatutos de la organización, que serán asumidas por José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de ASBAMA, y Carlos José Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Esta etapa estará enfocada en fortalecer la coordinación entre los gremios, ampliar la capacidad de interlocución del sector productivo y avanzar sobre una visión compartida de desarrollo. Seguridad, infraestructura, energía, conectividad, turismo, productividad, empleo e inversión hacen parte de los temas sobre los cuales el Intergremial continuará promoviendo posiciones conjuntas y espacios de diálogo con el Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena, las administraciones municipales y demás actores públicos y privados.

Le puede interesar:

Superintendencia de Transporte entrega hoja de ruta para fortalecer la infraestructura del Magdalena

Con esta elección, el Intergremial Magdalena inicia una etapa orientada a traducir las prioridades del sector productivo en una agenda de gestión más activa, con seguimiento a los proyectos estratégicos del territorio y mayor presencia en los escenarios donde se toman decisiones para Santa Marta y el Magdalena.