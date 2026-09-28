Superintendencia de Transporte entrega hoja de ruta para fortalecer la infraestructura del Magdalena

El fortalecimiento de la infraestructura de transporte y la formalización de las centrales de transporte en el departamento del Magdalena, hacen parte de los principales retos que enfrenta el departamento del Magdalena, así lo dio a conocer Luis Augusto Santana, Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura de la Superintendencia de Transporte. El anuncio se dio durante el encuentro organizado por Camacol Magdalena, donde fueron reconocidos destacados líderes samarios y magdalenenses que hoy ocupan importantes cargos en el Gobierno Nacional.

Según lo manifestado por el funcionario el departamento del Magdalena solo cuenta con una central de transporte por lo que la meta del nuevo gobierno es reactivar la del municipio de Ciénaga y llegar a otros puntos estratégicos de la región como son El Banco, Plato y Fundación.

“Solamente en el Magdalena hay una central de transporte habilitada, que es la de Santa Marta. La de Ciénaga está intervenida. Fundación no hay, Plato y El Banco. Hay que trabajar para organizar eso. Crear pequeñas o medianas empresas de economía mixta con los transportadores y formalizar las centrales de transporte”, precisó.

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Asimismo, destacó los retos relacionados con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde actualmente el concesionario adelanta obras. Frente a estos trabajos, aseguró que la Superintendencia mantendrá vigilancia y control para garantizar que las intervenciones se desarrollen de acuerdo con las condiciones establecidas y respondan a las necesidades de la región.

Otro de los proyectos estratégicos para el departamento es la ampliación de la vía entre Palermo y Santa Marta, que contempla la construcción de una doble calzada mediante una Asociación Público-Privada, con una inversión cercana a los 2,6 billones de pesos. “Hoy va a ser una doble calzada. Son 2.6 billones que está invirtiendo el gobierno a través de una APP. Entonces, todos esos temas son importantes para la región y desde el punto de vista de la Superintendencia vamos a estar ahí pendiente de la vigilancia y el control”, anotó.