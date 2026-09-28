ACSN desmiente comunicado de sometimiento a la justicia de ‘Pinocho’

Santa Marta

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desmintieron la autenticidad de un comunicado que circuló en redes sociales y que anunciaba una supuesta decisión de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, de iniciar un proceso de negociación y sometimiento ante la justicia colombiana y de Estados Unidos.

Según se conoció el comunicado anunciaba su sometimiento a la justicia de Colombia y Estados Unidos, asimismo, el fin de las acciones armadas y la orden que todos los comandos y unidades de las ACSN, de presentarse ante las autoridades más cercanas.

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Sin embargo, posteriormente, a través de la cuenta que la propia organización identifica como su canal oficial en X, calificaron el documento como “totalmente falso” y advirtieron que cualquier información que no sea publicada en esa cuenta no debe ser considerada como un pronunciamiento oficial de la estructura.