ACSN desmiente comunicado de sometimiento a la justicia de ‘Pinocho’
Los ‘Pachencas’, calificaron de falso un supuesto comunicado en el que se anunciaba una presunta entrega.
Santa Marta
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desmintieron la autenticidad de un comunicado que circuló en redes sociales y que anunciaba una supuesta decisión de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, de iniciar un proceso de negociación y sometimiento ante la justicia colombiana y de Estados Unidos.
Según se conoció el comunicado anunciaba su sometimiento a la justicia de Colombia y Estados Unidos, asimismo, el fin de las acciones armadas y la orden que todos los comandos y unidades de las ACSN, de presentarse ante las autoridades más cercanas.
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Sin embargo, posteriormente, a través de la cuenta que la propia organización identifica como su canal oficial en X, calificaron el documento como “totalmente falso” y advirtieron que cualquier información que no sea publicada en esa cuenta no debe ser considerada como un pronunciamiento oficial de la estructura.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...