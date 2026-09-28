Gobierno Nacional asigna recursos para culminar el Centro Penitenciario en San Ángel, Magdalena

Magdalena

Después de más de seis años de espera, el Centro Penitenciario Renacer de Sabanas de San Ángel avanza hacia su puesta en funcionamiento, luego de que el Gobierno Nacional definiera una hoja de ruta para culminar la infraestructura y garantizara los recursos necesarios para completar el proyecto.

La gestión tuvo un nuevo avance durante el Consejo de Seguridad Presidencial realizado en Santa Marta, donde la gobernadora planteó directamente al presidente de la República, Abelardo De la Espriella, la necesidad de poner en funcionamiento el complejo penitenciario. Como resultado, el Gobierno Nacional avanzó en la definición de los recursos requeridos y en el proceso para establecer la fecha de apertura.

En el marco de esta articulación institucional, delegados de la gobernadora realizaron un recorrido por las 22 hectáreas que conforman el complejo, con participación del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC, para verificar las condiciones actuales de la infraestructura y determinar los trabajos pendientes para su entrada en operación.