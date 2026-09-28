Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 14:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Sector palmero del Magdalena fortalece su apuesta internacional y anuncia llegada a la India

Uno de los factores que favorece la entrada del aceite de palma colombiano a mercados internacionales es su producción bajo criterios de sostenibilidad.

Sector palmero del Magdalena fortalece su apuesta internacional y anuncia llegada a la India/ Cortesía

Sector palmero del Magdalena fortalece su apuesta internacional y anuncia llegada a la India/ Cortesía

Sector palmero del Magdalena fortalece su apuesta internacional y anuncia llegada a la India/ Cortesía
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

El sector palmero del Magdalena continúa ganando protagonismo como uno de los motores de la economía rural y agroindustrial del departamento, con empresas que han decidido concentrar sus inversiones en esta actividad y avanzar en la integración de toda la cadena productiva.

“El 75% de las plantaciones de palma en Colombia son de pequeños palmicultores y son tierras donde se produce de forma sostenible. Eso hace que el aceite de palma colombiano en general sea un aceite apetecido por este tipo de mercados por su connotación en materia de sostenibilidad”, expresó Jorge Camilo Gnecco , palmicultor del departamento.

Incursión en el mercado de la India

La llegada a India también puede generar efectos en la cadena productiva colombiana. Una mayor demanda internacional significa oportunidades para fortalecer la producción, la transformación y la comercialización del aceite, con impactos potenciales sobre actividades como el transporte, los servicios agrícolas y la generación de empleo.

Le puede interesar:

Santa Marta presenta al presidente De la Espriella tres proyectos para obras de alcantarillado

“El 75% de las plantaciones de palma en Colombia son de pequeños palmicultores y son tierras donde se produce de forma sostenible. Eso hace que el aceite de palma colombiano en general sea un aceite apetecido por este tipo de mercados por su connotación en materia de sostenibilidad”, precisó.

Generación de empleo

Finalmente, en el departamento del Magdalena y en ciudades como Santa Marta, adicional a las labores de la tierra, se han generando economías en sus ferreterías, en sus tiendas de venta de productos para la agroindustria, el transporte, lo cual genera empleos de manera directa e indirecta.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado