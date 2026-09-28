Sector palmero del Magdalena fortalece su apuesta internacional y anuncia llegada a la India

Santa Marta

El sector palmero del Magdalena continúa ganando protagonismo como uno de los motores de la economía rural y agroindustrial del departamento, con empresas que han decidido concentrar sus inversiones en esta actividad y avanzar en la integración de toda la cadena productiva.

“El 75% de las plantaciones de palma en Colombia son de pequeños palmicultores y son tierras donde se produce de forma sostenible. Eso hace que el aceite de palma colombiano en general sea un aceite apetecido por este tipo de mercados por su connotación en materia de sostenibilidad”, expresó Jorge Camilo Gnecco , palmicultor del departamento.

Incursión en el mercado de la India

La llegada a India también puede generar efectos en la cadena productiva colombiana. Una mayor demanda internacional significa oportunidades para fortalecer la producción, la transformación y la comercialización del aceite, con impactos potenciales sobre actividades como el transporte, los servicios agrícolas y la generación de empleo.

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“El 75% de las plantaciones de palma en Colombia son de pequeños palmicultores y son tierras donde se produce de forma sostenible. Eso hace que el aceite de palma colombiano en general sea un aceite apetecido por este tipo de mercados por su connotación en materia de sostenibilidad”, precisó.

Generación de empleo

Finalmente, en el departamento del Magdalena y en ciudades como Santa Marta, adicional a las labores de la tierra, se han generando economías en sus ferreterías, en sus tiendas de venta de productos para la agroindustria, el transporte, lo cual genera empleos de manera directa e indirecta.