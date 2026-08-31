Puente de Venecia ya está habilitado parcialmente: así funciona el tráfico en ese punto de Bogotá

El puente vehicular de Venecia, al sur de Bogotá, comenzó este lunes 31 de agosto una nueva etapa de operación con la habilitación parcial de su infraestructura. La medida empezó a regir desde las 3:30 de la madrugada y busca mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

De acuerdo con el más reciente Plan de Manejo de Tránsito, por ahora se habilitarán dos de los tres ramales que componen el puente: el recto y el central.

¿Cómo funcionará desde este lunes?

TransMilenio circulará por el puente recto en ambos sentidos: occidente-oriente y oriente-occidente.

Por su parte, los vehículos de tráfico mixto y los buses zonales del SITP utilizarán el puente central en sentido occidente-norte. Esta conexión permitirá llegar hacia la avenida 68 al norte sin necesidad de ingresar al barrio Venecia.

Es importante tener en cuenta que la habilitación actual es provisional y que el puente cuenta con tres ramales. En esta primera etapa solo estarán habilitados el recto y el central.

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La obra alcanza el 98,84 % de avance

La estructura registra actualmente un avance del 98,84 %. Según la información entregada sobre el proyecto, cuando la obra fue recibida por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, presentaba un avance del 12,94 %.

La intervención continuará hasta completar las obras necesarias para la habilitación total del puente, prevista para finales de 2026.