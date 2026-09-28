Gremios piden frente común para atender problemas de la vía al aeropuerto Ernesto Cortissoz

El Consejo Empresarial del Atlántico y Magdalena hizo un llamado a las autoridades y demás actores de la región para construir un frente común que permita atender de manera integral las necesidades del corredor que conecta el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz con Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

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El gremio advierte que la problemática no se limita al estado de las vías. También plantea la necesidad de intervenir aspectos relacionados con movilidad y seguridad vial, manejo de residuos y escombros, ocupación del espacio público, drenaje, seguridad y condiciones del entorno aeroportuario.

Entre los corredores identificados dentro de esta agenda se encuentran la calle 30, el Puente Simón Bolívar, las vías de acceso al aeropuerto, la Avenida Circunvalar, la Vía Oriental, el corredor Salao–Platanal, la calle 63, Las Rejillas, la conexión Galapa–Circunvalar, el puente de la Cordialidad, la conexión Caracolí–Malambo y la Circunvalar de la Prosperidad.

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El CEO también señala situaciones que afectan servicios esenciales. Como ejemplo, menciona el tramo de la calle 30 frente al Hospital Universidad del Norte, donde el deterioro de la vía y las inundaciones durante las lluvias pueden dificultar el acceso de ambulancias.

La directora ejecutiva del CEO Atlántico y Magdalena, Jenny Alexandra Reyes, sostuvo que la intervención debe superar la atención exclusiva de las vías y avanzar hacia una agenda coordinada entre entidades municipales, departamentales, metropolitanas y nacionales.

“La problemática del corredor debe analizarse de manera integral. Si bien la conectividad vial es un componente fundamental y hoy representa una prioridad, no podemos limitar la mirada únicamente a las vías. La calidad y el orden de los entornos también hacen parte de la competitividad de una región”, señaló Jenny Alexandra Reyes, directora ejecutiva del CEO Atlántico y Magdalena.

El gremio propone priorizar intervenciones, identificar mecanismos de financiación y establecer una hoja de ruta para atender las necesidades de este sistema estratégico de conectividad, con participación del sector público y privado.