De la Espriella reporta reducción de homicidios y extorsion en Barranquilla: Char celebra resultados

El alcalde Alejandro Char y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reaccionó a las cifras de seguridad entregadas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución de este domingo, en la que destacó una reducción del 64 % en los homicidios y del 63 % en la extorsión en la capital del Atlántico.

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A través de sus redes sociales, el mandatario distrital agradeció al presidente por el respaldo a las acciones desarrolladas en materia de seguridad y resaltó el trabajo articulado entre las autoridades.

“¡Los resultados hablan! En Barranquilla logramos reducir 64% los homicidios y 63% la extorsión. Gracias, presidente, por su respaldo y determinación. Cuando trabajamos juntos, gana la seguridad de los barranquilleros”, expresó Char.

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El alcalde agregó que, pese a los resultados reportados, las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y prevención. “¡Aquí no bajamos la guardia!”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente había señalado que en los últimos meses se registraron reducciones superiores al 50 % en varios de los delitos que, según dijo, más afectan a los colombianos.

De acuerdo con las cifras mencionadas por De la Espriella, el secuestro en Colombia disminuyó 79 % al comparar agosto de 2025 con agosto de 2026, mientras que la extorsión cayó 62 % y las masacres registraron una reducción del 58 %.

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En el caso de Barranquilla, el presidente atribuyó los resultados a un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, como el traslado de al menos 50 internos a otras cárceles del país.

De la Espriella señaló que, en un periodo de 30 días, los homicidios se redujeron 64 %, la extorsión 63 % y los hurtos 24 %. “Eso demuestra que cuando el Estado se decide nunca pierde”, afirmó el presidente durante su alocución.