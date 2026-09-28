Puente El Triunfo volverá a conectar a Moniquirá y San José de Pare en Boyacá

La inauguración del puente El Triunfo se realizará este sábado 3 de octubre de 2026, con la presencia de los alcaldes de Moniquirá y San José de Pare y el gobernador de Boyacá Carlos Amaya / Foto: Suministrada.

Moniquirá

Después de varios meses de trabajos y dificultades durante su ejecución, el puente El Triunfo, que conecta a Moniquirá con San José de Pare, será puesto nuevamente al servicio de la comunidad el próximo sábado 3 de octubre.

La estructura es estratégica para las comunidades de las veredas Jordán, en Moniquirá, y Muñoz y Camacho, en San José de Pare, especialmente por el movimiento de productos agrícolas y paneleros que se registra en esta zona de la provincia de Ricaurte y el valle del río Suárez.

El alcalde de Moniquirá, Fredy Iovanny Pardo Pinzón, destacó la importancia de recuperar esta conexión vial, luego del colapso que sufrió la estructura.

“Es un puente muy importante porque une el municipio de San José de Pare con Moniquirá. Es un sector cañicultor, panelero, de gran tráfico y de gran demanda. Cuando llegamos como alcaldía, el puente había colapsado y decidimos emprender la consultoría para generar una posibilidad seria de reconstruirlo”, aseguró Pardo.

El proyecto fue viabilizado con el apoyo del Gobierno departamental y contó con recursos para avanzar en su construcción. Sin embargo, cuando la obra estaba cerca del 90 % de ejecución se presentó una contingencia relacionada con la carpintería metálica, situación que generó el colapso del puente, dejando a siete personas con lesiones, originando un importante retraso.

“Íbamos casi en un 90 % de ejecución cuando hubo esa contingencia, lo que nos retrasó casi a un 70 %. Pero hoy es una realidad. La responsabilidad tanto del contratista como de la Gobernación y todos los actores contractuales permitió que este proyecto saliera adelante”, agregó el mandatario.

La administración municipal confirmó que la contingencia constructiva no representó un nuevo aporte económico por parte del municipio.

“No, la contingencia obedeció netamente a un proceso constructivo por parte del constructor. No hubo que hacer un aporte adicional por esa situación. Lo importante es que hoy tenemos una inversión bastante importante para estos dos territorios”, dijo el alcalde, quien aseguró que la obra tuvo un costo cercano a los $3.000 millones.

Los actos oficiales de inauguración se desarrollarán el sábado 3 de octubre desde la 1:00 de la tarde en el sector del puente. Moniquirá también programó una jornada deportiva que partirá desde el municipio a las 8:00 de la mañana, con actividades de bicicleta y running.

Posteriormente se desarrollarán actividades culturales y artísticas para acompañar la puesta en servicio de la estructura.

“Vamos a llegar a eventos culturales y artísticos que ameritan mucho poderlo inaugurar y ponerlo al servicio de la comunidad, que hoy se encuentra muy feliz. Es una gran victoria para la provincia de Ricaurte y el valle del río Suárez”, manifestó Pardo.

La recuperación del puente El Triunfo permitirá mejorar la movilidad de las comunidades y facilitar el transporte de productos agrícolas entre ambos municipios.