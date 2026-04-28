Recicladores protestan en el centro de Bogotá: radicarán derechos de petición por marco tarifario

Bogotá D.C

Cientos de recicladores se citaron en el centro de Bogotá, frente a la sede de la Procuraduría para radicar de forma masiva derechos de petición por sus inconformidades con el marco tarifario que está realizando el Ministerio de Vivienda.

Lo que argumentan los recicladores es que, aunque participaron en los comentarios al marco tarifario y reglamentaciones para la labor del reciclaje, no han sido tenidos en cuenta.

Es por eso que radicarán hoy cientos de derechos de petición ya que no han obtenido respuesta por parte del Ministerio de Vivienda ni por parte del Viceministerio de Agua.

“Las modificaciones están poniéndole cargas a las organizaciones de reciclajes que no pueden cumplir, como por ejemplo, el tema de catastro de usuarios”, señaló una recicladora.

Lo indican los recicladores es que no pretenden quedarse toda la noche ahí, solo radicar los derechos de petición ante el ente de control.