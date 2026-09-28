¡Pilas! Hay 150 vacantes para ser conductor de TransCaribe en Cartagena

TransCaribe mantiene abierta la convocatoria para incorporar 150 nuevos conductores para TransCaribe Operador, empresa operadora de la porción dos del sistema bajo control de la Alcaldía de Cartagena, los cuales apoyarán la operación y conducción de la nueva flota del sistema, ampliando las oportunidades de vinculación formal para personas con experiencia en la conducción de vehículos de transporte.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser bachilleres, tener licencia de conducción C2 o C3, acreditar mínimo dos años de experiencia como conductor, ser mayores de 24 años y contar con su documentación al día.

Además de la oportunidad de vincularse laboralmente, los seleccionados podrán acceder a beneficios asociados a una relación laboral formal, entre ellos afiliación a seguridad social, pago de nómina, vacaciones y prestaciones sociales, capacitaciones y procesos de formación, programas de bienestar, oportunidades de crecimiento y acompañamiento de Gestión Humana.

Las experiencias de Ciro e Isaac reflejan cómo una oportunidad laboral en TransCaribe puede convertirse también en un camino para alcanzar objetivos personales y familiares, fortalecer la estabilidad económica y construir un proyecto de vida.

Feria laboral este martes 29 de septiembre

La convocatoria tendrá una jornada presencial este martes 29 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la Urbanización Anita, Diagonal 32 No. 71-77, Operador 2, Patio Portal de TransCaribe.

Los aspirantes podrán acercarse durante la jornada y entregar su hoja de vida para participar en el proceso de selección.

Quienes no puedan asistir presencialmente también tienen la posibilidad de enviar su hoja de vida al correo electrónico seleccion@ccsisas.com.co.

“Desde TransCaribe invitamos a los conductores que cumplan con el perfil a aprovechar esta oportunidad y dar el siguiente paso en su trayectoria laboral, y se vinculen al sistema para que hagan parte del equipo humano que mueve a la ciudad de Cartagena. Como lo resumen nuestros operadores desde su propia experiencia, después de años de buscar estabilidad, gracias a su vinculación a TransCaribe, han logrado sacar adelante a sus familias y construir sus sueños”, expresó Ercilia Barios Flórez, gerente de TransCaribe.