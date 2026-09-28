Policía de Bolívar realizó charla de seguridad en buses intermunicipales

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar adelantó una jornada de prevención dirigida a pasajeros del transporte público que se movilizan por la Ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena.

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La actividad se desarrolló en el kilómetro 62, jurisdicción del municipio de Arjona, donde los uniformados sensibilizaron a 60 personas sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables durante sus desplazamientos.

En el marco de la campaña “No más excusas en la vía”, los policías hicieron énfasis en el respeto por las normas y señales de tránsito, la velocidad responsable y la corresponsabilidad de conductores y pasajeros para reducir los riesgos en las carreteras.

También entregaron recomendaciones de autocuidado al momento de subir y bajar de los vehículos de servicio público y recordaron los peligros que representa movilizarse en automotores con sobrecupo.

Durante la jornada fue socializada la línea #767, habilitada para que los ciudadanos reporten novedades y reciban orientación relacionada con la movilidad y las condiciones de las vías.

En total, la Seccional de Tránsito y Transporte desarrolló dos campañas preventivas y sensibilizó a 60 pasajeros, como parte de las acciones que se adelantan en los principales corredores viales del departamento de Bolívar.

“Queremos que cada conductor y cada pasajero entienda que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Una decisión responsable en la carretera puede marcar la diferencia y salvar vidas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.