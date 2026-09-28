Dos personas halladas sin vida entre Simití y San Pablo, sur de Bolívar

Dos nuevos hechos de violencia se presentaron en el sur de Bolívar, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de una joven mujer y una persona de sexo masculino, en casos diferentes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La femenina fue identificada como Danna Vanessa Sosa, natural del municipio de San Pablo y residente junto con sus familiares en el barrio Brisas del Mirador.

El hallazgo se produjo durante en la zona denominada como ‘Jorge Chuzo’. De acuerdo con reportes conocidos por Caracol Radio, algunas personas encontraron a la joven tendida cerca de la vía y dieron aviso sobre la situación.

La mujer presentaba lesiones que, de manera preliminar, serían impactos de arma de fuego.

Por ahora no existe información oficial que permita establecer qué ocurrió antes de la muerte de Danna Vanessa, ni quiénes estarían detrás del crimen.

El otro caso ocurrió también en el área rural de San Pablo. En la carretera que comunica a este municipio con Simití, específicamente en el kilómetro 13, fue localizado el cuerpo de Brayan Estiven Osorio, un hombre oriundo de Neiva- Huila que también presentaba heridas producidas con proyectil.

Según los registros, San Pablo acumularía 14 homicidios durante 2026, mientras que siete de esas muertes violentas se habrían registrado solamente en septiembre.