Intensificarán controles a embarcaciones que viajen hacia Islas del Rosario y Barú

La incorporación de Cartagena como la BiodiverCiudad número 20 de Colombia comienza a traducirse en una agenda concreta para la protección de los ecosistemas estratégicos del Distrito, particularmente, aquellos que hacen parte de su zona insular y de su patrimonio marino-costero.

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En ese propósito, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recibió a Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en una reunión de trabajo en la que se abordaron los principales retos y oportunidades para fortalecer la conservación de las islas, los parques naturales, los ecosistemas marinos y costeros y la biodiversidad que caracteriza al territorio cartagenero.

El encuentro da continuidad a la agenda ambiental planteada por el Distrito durante la incorporación de Cartagena a la estrategia nacional de BiodiverCiudades, iniciativa del Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo de Fabio Arjona, que busca que la biodiversidad y los ecosistemas sean incorporados a las decisiones de planificación y desarrollo de las ciudades, reconociendo además su importancia para la adaptación al cambio climático.

El tema principal de la reunión fue el fortalecimiento de los controles para el zarpe de embarcaciones hacia las Islas del Rosario y Barú; pues actualmente hay una activa operación en las marinas y muelles de la ciudad, donde no se cobra el impuesto del Muelle de La Bodeguita.

La evasión al Impuesto en decenas de marinas donde zarpan diariamente centenares de embarcaciones no le genera recursos a Parques Nacionales Naturales para la protección de los ecosistemas que los visitantes y la industria turística impactan directamente.

Por ende, Turbay y Bessudo iniciaron la estructuración de un espacio de trabajo conjunto interinstitucional por los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo: el Comité Pro Islas.

El Comité Pro Islas estará inicialmente conformado por el Distrito, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales, la Dirección Marítima, la Agencia Nacional de Tierras, Cardique, entre otras entidades y representantes de las comunidades insulares para proteger la biodiversidad de las islas y ecosistemas estratégicos.

Como próximo paso para su estructuración, el alcalde Dumek Turbay y la directora Bessudo convocarán a una primera reunión a mediados de octubre con todas las entidades y actores involucrados.

Comité Pro Islas contra la evasión

En en el muelle de La Bodeguita, las embarcaciones que salen hacia destinos insulares protegidos por Parques Nacionales Naturales, sus pasajeros deben pagar el impuesto del muelle, una tarifa obligatoria que se cobra por los derechos de ingreso a un Parque Nacional protegido, además de un componente de seguro contra accidentes.

Sin embargo, actualmente, hay una activa operación diaria de zarpe de embarcaciones con centenares de pasajeros hacia los ecosistemas insulares desde marinas y muelles donde no se cobra el impuesto.

Esto configura una evasión al impuesto que se traduce en recursos para financiar operaciones seguras, controles básicos de pasajeros y la protección ambiental de ecosistemas costeros y marinos sensibles, especialmente los corales, donde muchas embarcaciones anclan afectándolos.

De tal manera que, la directora Bessudo hizo hincapié en fortalecer la zonificación, la instalación de boyas que limiten perímetros y la señalización en protección de corales.

“Por ende, el Comité Pro Islas busca fortalecer el cobro del impuesto para ir a los parques naturales. Que no solo se cobre en La Bodeguita, sino que se fortalezca el control y la logística para que se cobre en todas las marinas de Cartagena”, expuso Dumek Turbay.

Y explicó: “La Dimar controla todos los espacios de zarpe de embarcaciones para que haya cobros legales, y esto se traduzca en recursos para Parques Nacionales Naturales y haya reinversión en la protección de los ecosistemas”.

Por su parte, Bessudo propuso una caracterización inicial para autorizar a un número específico de marinas de zarpe hacia las islas y que solo sea permitido desde allí.

Por ello, Parques Naturales pidió apoyo de la Alcaldía para avanzar en una conversación con las marinas de la ciudad, con el acompañamiento de la Dimar, para reordenar la manera cómo están zarpando embarcaciones con centenares de turistas y locales hacia las islas diariamente.

En la misma línea, el Comité Pro Islas también tendría como objetivo el fortalecimiento de permisos, requisitos y seguros a agencias de turismo, hoteles, prestadores de servicios turísticos y alquiler de vehículos marítimos y establecimientos comerciales que deben responsabilizarse por accidentes de sus clientes, huéspedes y turistas.

La proyección es que se estructure una herramienta de trabajo articulado entre instituciones: un convenio interinstitucional para que el Distrito apoye en los controles y cobros de impuestos.

“Ser BiodiverCiudad no puede quedarse en un anuncio oficial. Tiene que convertirse en decisiones, inversiones y acciones concretas para proteger la riqueza natural que tenemos. Cartagena no termina en su centro histórico ni en su zona continental: tenemos un territorio insular extraordinario, parques, arrecifes, manglares, playas, pastos marinos y ecosistemas que debemos proteger y, al mismo tiempo, convertir en una oportunidad para nuestras comunidades”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Y concluyó: “Por ello, este fortalecimiento de medidas y del orden para el zarpe y el uso humano que le damos a las islas debe reinventarse en pro de la biodiversidad”.

Una visión integral para la zona insular

Durante la reunión se puso especial énfasis en la necesidad de construir una visión integral para la zona insular de Cartagena, que permita armonizar conservación ambiental, actividad turística, desarrollo económico y bienestar de las comunidades.

La agenda incluye territorios como Tierrabomba, Barú, las Islas del Rosario, Isla Fuerte, entre otros territorios sobre los cuales el Distrito ha planteado avanzar hacia un modelo de turismo regenerativo de alto valor, capaz de generar mayores beneficios económicos y sociales para las comunidades locales mientras contribuye a la conservación de los ecosistemas.

La articulación con Parques Nacionales resulta estratégica, especialmente por la presencia en el territorio de áreas protegidas y ecosistemas marino-costeros de enorme importancia ecológica. La conversación busca establecer una agenda común que permita fortalecer la gestión ambiental de estos territorios y avanzar hacia una relación más equilibrada entre las actividades humanas y la conservación.

“Queremos que quien visite nuestras islas no solamente venga a disfrutar de su belleza, sino que también contribuya a conservarla. El turismo debe convertirse en un aliado de la biodiversidad y en una fuente de oportunidades para quienes viven en estos territorios”, agregó Turbay.

Biodiversidad como infraestructura natural

La declaratoria de BiodiverCiudad representa para Cartagena una oportunidad para ampliar la concepción tradicional de la infraestructura urbana y territorial.

Manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos, playas, lagunas costeras y cuerpos de agua cumplen funciones fundamentales para la protección de las costas, la regulación ambiental, la conservación de especies y la adaptación frente al cambio climático. El Ministerio de Ambiente ha resaltado precisamente la importancia de estos ecosistemas marino-costeros no solo desde la perspectiva ambiental, sino también por su relación con las comunidades, la economía y la protección de los territorios.

En ese sentido, la agenda entre Cartagena y Parques Nacionales busca que la protección de la biodiversidad sea entendida como parte integral de la planificación del territorio y no como una actividad aislada.

Esto cobra especial relevancia para una ciudad cuya identidad, economía y calidad de vida están estrechamente relacionadas con el mar y el agua.

La reunión entre el alcalde Dumek Turbay y Sandra Bessudo también representa un paso en la articulación entre el Distrito y Parques Nacionales Naturales para enfrentar desafíos como la presión turística sobre los ecosistemas, la conservación de los arrecifes y manglares, la protección de las playas y la sostenibilidad de las actividades económicas que se desarrollan en la zona insular.