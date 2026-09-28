“Estamos interesados en trabajar con el presidente De la Espriella”: secretario de la OEA

En la antesala de la instalación del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE Barranquilla 2026), el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, se refirió a la relación de la organización con el nuevo Gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella.

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Ramdin aseguró que la relación entre Colombia y la OEA es “excelente” y manifestó su interés en trabajar con el nuevo Gobierno. “Estamos muy interesados en trabajar con el nuevo gobierno sobre la liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella”, señaló.

El secretario general de la OEA también reveló que sostuvo una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y anunció que espera realizar una visita oficial a Colombia a finales de octubre.

“Tuve una excelente conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, Bula. Y espero poder visitar Colombia oficialmente a finales de octubre”, dijo Ramdin.

Encuentro de competitividad en Barranquilla

El pronunciamiento se produjo durante la antesala del ACE Barranquilla 2026, encuentro que se desarrolla en la capital del Atlántico entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre y que reúne a representantes de los sectores público y privado de diferentes países para promover alianzas en materia de comercio, inversión, innovación y desarrollo económico. (OAS)

Ramdin también destacó la importancia de la participación del sector privado en asuntos relacionados con la estabilidad, la democracia, los derechos humanos, la generación de empleo y los ingresos. Además, insistió en la necesidad de que los países del hemisferio trabajen de manera conjunta.

Durante sus declaraciones, el secretario general recordó además el vínculo histórico entre Colombia y la OEA, al señalar que en 1948 Bogotá fue escenario de la firma del documento fundacional de la organización.