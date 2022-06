Acusación de la Fiscalía es un refrito: Sandra Paola Hurtado, exgobernadora

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado sobre el anunció de la Fiscalía que la acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Contexto: Fiscalía acusa a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado

La exmandataria al referirse a este anunció indicó que “en la Fiscalía están muy desocupados porque no tienen que noticia que decir, este es un proceso que viene desde el 2018, y tengo toda la convicción que voy a salir absuelta, y donde el mismo contratista se ganó licitaciones no solo en mi mandato sino con el cura, y NO existieron coimas de ningún tipo”

Cabe recordar que, según la investigación de la Fiscalía al parecer, actuó en favor de un contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos.

La exmandataria agregó “eso es un refrito, porque no hay investigaciones nuevas, ni hechos nuevos, sino del 2018, y dar parte de tranquilidad”

“Por el mismo proceso me investigó la Contraloría General de la Nación y ellos archivaron y fueron obras que terminó y liquidó el CURA (Carlos Eduardo Osorio ex gobernador) y también Roberto Jairo Jaramillo porque no encontraron ninguna prueba de irregularidad, ya tengo antecedente del ente de control de absolución”