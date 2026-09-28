“Al Trote Marinos Cartagena 2026”: competencia de la Armada Nacional este 22 de noviembre

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – ENAP hizo el lanzamiento de la segunda versión de “Al Trote Marinos Cartagena 2026”, la carrera de la Armada Nacional que se correrá al tiempo en distintas unidades del país el próximo 22 de noviembre de 2022.

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Con la participación de atletas y corredores aficionados de la ciudad se realizó el acto de lanzamiento de este evento deportivo, una iniciativa que articula el entrenamiento físico y el apoyo y reconocimiento hacia la Armada Nacional.

“Esta carrera nos permite trabajar tres pilares en la formación de los futuros Oficiales, el primero de ellos es la disciplina que está ligada al deportista y el trote nos ayuda a fortalecer la disciplina del Cadete; el segundo es el compromiso que se refleja en el mejoramiento de las marcas personales y el desempeño deportivo; y el tercero es la camaradería” destacó el Contralmirante Darío Eduardo Sanabria Gaitán, Director de la Escuela Naval “Almirante Padilla”.

En este espacio, fueron presentadas la camiseta y la medalla oficial de esta carrera, que representa una oportunidad para apoyar a los Infantes de Marina y Cadetes de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Al Trote Marinos Cartagena 2026, más que una carrera, es un espacio para reconocer el poder del deporte como herramienta de disciplina, bienestar, superación y formación, donde cada kilómetro recorrido puede convertirse en un aporte para quienes se preparan para servir a Colombia.

Los interesados pueden inscribirse a través de la plataforma que se relaciona en el siguiente enlace: https://welcu.com/al-trote-marinos-cartagena/al-trote-marinos-cartagena-2026-aqui-nace-la-marina