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28 sep 2026 Actualizado 22:47

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Santa Marta

Ideam advierte por más lluvias y tormentas eléctricas en el Magdalena

El pronóstico se mantiene mientras continúa el censo por las afectaciones que dejó el aguacero del sábado.

Nuevo pronóstico del IDEAM para el Magdalena, tras afectaciones del pasado aguacero del 25 de septiembre. Foto del archivo

Nuevo pronóstico del IDEAM para el Magdalena, tras afectaciones del pasado aguacero del 25 de septiembre. Foto del archivo

Nuevo pronóstico del IDEAM para el Magdalena, tras afectaciones del pasado aguacero del 25 de septiembre. Foto del archivo

David Echavez

Santa Marta
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene para este lunes el pronóstico de lluvias en Santa Marta y diferentes zonas del Magdalena, con posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones de variada intensidad.

El reporte meteorológico también advierte sobre posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención durante los episodios de lluvia.

Le puede interesar: Lluvias dejan siete viviendas destruidas y 29 afectadas en Santa Marta

El pronóstico se conoce mientras continúa el censo de familias afectadas por el fuerte aguacero del sábado en Santa Marta. De manera preliminar, siete viviendas quedaron destruidas y otras 29 registraron afectaciones.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan evitar acercarse a ríos y quebradas durante las lluvias, especialmente ante la posibilidad de crecientes súbitas.

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