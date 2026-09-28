Ideam advierte por más lluvias y tormentas eléctricas en el Magdalena

Nuevo pronóstico del IDEAM para el Magdalena, tras afectaciones del pasado aguacero del 25 de septiembre. Foto del archivo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene para este lunes el pronóstico de lluvias en Santa Marta y diferentes zonas del Magdalena, con posibilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones de variada intensidad.

El reporte meteorológico también advierte sobre posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a extremar las medidas de prevención durante los episodios de lluvia.

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El pronóstico se conoce mientras continúa el censo de familias afectadas por el fuerte aguacero del sábado en Santa Marta. De manera preliminar, siete viviendas quedaron destruidas y otras 29 registraron afectaciones.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las condiciones climáticas y recomiendan evitar acercarse a ríos y quebradas durante las lluvias, especialmente ante la posibilidad de crecientes súbitas.