Menor de 17 años se ahogó en aguas del río Magdalena: era de Morales, sur de Bolívar

La búsqueda de un adolescente de 17 años terminó en tragedia luego de que fuera encontrado sin vida, un día después de haber desaparecido en las aguas del río Magdalena, en jurisdicción del municipio de Morales, sur de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La víctima fue identificada como Stiven de Jesús Rodríguez Hernández, quien había llegado hasta el afluente durante la tarde del viernes 25 de septiembre acompañado por su novia y un grupo de amigos.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el joven ingresó al río para bañarse, pero poco después sus acompañantes dejaron de verlo. Ante la emergencia, se inició una operación de búsqueda para tratar de establecer su paradero.

Las labores se extendieron durante varias horas y continuaron hasta el sábado 26 de septiembre, cuando finalmente fue localizado el cuerpo del menor en un sector cercano al municipio de Regidor, también en el sur de Bolívar.

La hipótesis preliminar apunta a que el adolescente habría muerto por inmersión y posteriormente fue desplazado por la corriente del Magdalena desde el lugar donde desapareció.