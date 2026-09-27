Corre y Conecta Cartagena: una combinación entre running, paddle y recreación

Más de 200 participantes disfrutaron de una jornada que combinó running, paddle y recreación, aprovechando los escenarios naturales de Cartagena para promover hábitos de vida saludable.

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La ciudad volvió a convertir sus escenarios naturales en espacios para hacer deporte. En Windsport, en El Laguito, se realizó Corre y Conecta Cartagena, una jornada apoyada por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER, junto a diferentes empresas de la ciudad que se sumaron a la realización del evento.

La actividad reunió a más de 200 participantes y tuvo dos componentes. En el competitivo participaron cerca de 60 inscritos, quienes asumieron el reto de completar 6 kilómetros de running, con salida desde El Laguito y recorrido por Bocagrande y Castillogrande, además de 3 kilómetros de paddle en las aguas de El Laguito.

El componente recreativo estuvo dirigido a quienes quisieron disfrutar de la carrera sin competir, con el running como actividad principal. De esta manera, la jornada abrió espacio tanto para quienes buscaban medirse en competencia como para quienes simplemente querían hacer actividad física y compartir.

La jornada también contó con DJ en vivo, retos para los participantes, premios y una tina de hielo para recuperación, combinando deporte y recreación en un mismo escenario.

Corre y Conecta Cartagena puso en el centro tres elementos: deporte, naturaleza y comunidad, aprovechando las playas, el mar y los sectores de Bocagrande y Castillogrande como escenarios que la ciudad tiene para practicar actividad física.

Este tipo de iniciativas se suma al propósito de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IDER, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, de acercar el deporte y los hábitos de vida saludable a distintos espacios de la ciudad, aprovechando también las riquezas naturales que hacen parte del territorio cartagenero.