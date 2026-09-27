Conductor de motocicleta resultó herido por accidente en Turbaco: parrillera murió

Una mujer perdió la vida y un hombre quedó gravemente lesionado luego de un accidente ocurrido durante la noche del sábado 26 de septiembre en la Troncal de Occidente, entre Cartagena y Turbaco.

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El siniestro involucró una motocicleta Suzuki blanca y negra, modelo 2025, identificada con la placa XZI-85G, en la que se movilizaban dos personas. El vehículo era conducido por Yorman García Burgos.

La información preliminar recopilada por las autoridades indica que el accidente se presentó cuando la motocicleta transitaba en dirección hacia Cartagena. Al llegar a una curva del tramo vial, el conductor habría perdido el dominio del vehículo y terminó impactando contra una estructura metálica ubicada al costado de la carretera.

La colisión tuvo consecuencias fatales para la mujer que viajaba como acompañante. Debido a la fuerza del choque sufrió lesiones de gravedad, especialmente en la cabeza, y murió en el sitio antes de recibir atención médica.

Entre tanto, García Burgos resultó con heridas de consideración y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la identidad de la mujer fallecida. El reporte de tránsito señala que tendría aproximadamente 1,60 metros de estatura y tez trigueña.