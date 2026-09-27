Controles policiales del “Plan Bastión” llegaron a localidades 2 y 3 de Cartagena

En un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Cartagena y la Secretaría del Interior, se desplegó durante la noche y madrugada un amplio dispositivo operativo en las Localidades 2 y 3: de la Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía, en desarrollo del Plan Bastión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El despliegue se extendió hasta el amanecer y contó con unidades policiales realizando registro, control a personas y vehículos, verificación de antecedentes, controles en establecimientos abiertos al público y presencia en puntos estratégicos de la localidad.

Durante la jornada también se adelantaron acciones de prevención y control en establecimientos y sectores de mayor afluencia, verificando las condiciones de funcionamiento y atendiendo situaciones que pudieran afectar la seguridad y convivencia ciudadana.

La presencia institucional se mantuvo de manera simultánea en diferentes puntos, con uniformados desarrollando controles y verificaciones como parte de las acciones focalizadas del Plan Bastión, una estrategia contra el delito.

Este trabajo articulado permitió fortalecer las acciones de seguridad y convivencia en la localidad, llevando la presencia de las autoridades a diferentes sectores desde la noche y hasta las primeras horas de la mañana.

El Plan Bastión continúa desplegando capacidades operativas en Cartagena, con presencia, control y prevención en los territorios.