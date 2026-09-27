Hombre fue hallado sin vida en zona rural de Santa Rosa de Lima: estaba desaparecido

Señala un reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena que en el municipio de Santa Rosa de Lima- Bolívar, el sábado 26 de septiembre sobre las 3:00 de la tarde, en una zona enmontada conocida como San José de Chiricoco, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en estado de descomposición.

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Al momento de la inspección técnica, no había sido posible identificar plenamente el cuerpo, pero luego de varias horas se confirmó a través de medicina legal, que el cadáver correspondía a Arlin Enrique de las Aguas Orozco, de 38 años y natural de la misma población donde fue ubicado.

‘El Pelele’, como le llamaban cariñosamente, había salido a bordo de una motocicleta desde el pasado miércoles 23 de septiembre, sin que hubiera noticias de su paradero. Días después a denunciar su desaparición, encontraron el vehículo donde se transportaba, sin pensar, que la tragedia enlutaría a sus seres queridos.

Por ahora, los hechos son materia de investigación toda vez que el hoy occiso, no tenía antecedentes judiciales.