Mototaxista murió tras ser arrollado por una tractomula en el barrio Arroz Barato

Una jornada de trabajo terminó en tragedia para Johnatan David Casas Quiñones, un joven cartagenero de 23 años que perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente de tránsito, la noche del sábado 26 de septiembre, en el barrio Arroz Barato, zona industrial de Cartagena.

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Según el relato entregado por sus familiares, Casas Quiñones había decidido finalizar su actividad como mototaxista después de realizar el que sería su último servicio del día. El pasajero fue dejado en Arroz Barato y el joven emprendió el regreso hacia el barrio Villa Hermosa, donde tenía previsto llegar para descansar.

El accidente se produjo sobre la vía principal del sector, en inmediaciones del CAP. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el motociclista habría intentado pasar una tractomula y, durante esa maniobra, terminó encontrándose con otra motocicleta que circulaba en sentido contrario.

El choque provocó que Casas Quiñones perdiera el control y terminara tendido sobre la carretera. En medio de la situación, la tractomula que momentos antes había intentado sobrepasar terminó impactándolo, ocasionándole lesiones de consideración.

Personas que se encontraban en la zona auxiliaron al joven y facilitaron su traslado al CAP de Arroz Barato. Allí recibió atención médica inicial y posteriormente fue remitido al Hospital Universitario del Caribe donde terminó falleciendo.