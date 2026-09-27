Cárcel Distrital de Mujeres en Cartagena cierra Mes Cultural de Las Mercedes

Con una noche colmada de alegría, talento, cultura y esperanza, la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena cerró con broche de oro el Mes Cultural de Las Mercedes con la gran Velada de Elección y Coronación del Reinado de Las Mercedes 2026, bajo la temática “Salsa al Patio, Herencia de Libertad”.

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Durante todo el mes, las internas fueron protagonistas de una agenda cultural, deportiva y artística que convirtió cada espacio en una oportunidad para compartir, fortalecer vínculos y demostrar que detrás de cada historia existe la posibilidad de construir un nuevo comienzo.

Así, esta celebración trascendió la tradición para convertirse en un verdadero homenaje a la mujer, a su fortaleza, a su capacidad de levantarse y al poder transformador de la cultura.

El director de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena, Enrique Luis Mercado Marriaga, destacó el profundo significado de esta celebración: “Hoy nuestro patio no solo resuena a ritmo de salsa, resuena a dignidad, a fe y a esperanza. El Reinado de Las Mercedes, fue elegida. Santo Domingo es quien hoy es representa la belleza y el carisma, desde la resiliencia. “La libertad también nace en el corazón y en la mente” fue una de sus palabras tras ser coronada.

Detrás de cada sonrisa, de cada presentación y de cada desfile existe un proceso de superación, arte y reconciliación. Desde la Administración Distrital, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el Distrito continúa creyendo en las segundas oportunidades y en la capacidad transformadora de cada una de estas mujeres. La jornada contó con la presencia de distinguidos jurados, artistas, invitados especiales y aliados que se sumaron a una velada inolvidable, en la que el talento, la identidad cartagenera y el espíritu de transformación fueron los grandes protagonistas.

La Cárcel Distrital de Mujeres y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expresan su profundo agradecimiento al alcalde Dumek Turbay Paz; a la primera dama, Liliana Majana; a los aliados, patrocinadores, artistas, jurados, instituciones y a cada una de las personas que hicieron posible esta gran agenda cultural.

Cada aporte, cada gesto y cada esfuerzo permitió construir durante este mes escenarios de encuentro, dignidad y transformación, demostrando que cuando las instituciones, la sociedad y el sector privado unen voluntades, las oportunidades se convierten en caminos reales de cambio.

Con la coronación de la nueva Reina de Las Mercedes 2026 culmina una celebración, pero permanece un mensaje que trasciende la fiesta: la cultura puede abrir puertas, el arte puede sanar y una segunda oportunidad puede convertirse en el comienzo de una nueva historia.