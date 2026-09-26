Icfes: ¿se puede repetir el examen si no obtuvo el puntaje esperado? Esto debe hacer

¿Cómo consultar sus pruebas ICFES si no tiene número de registro o SNP? - Foto Getty Images / Westend61

Obtener un resultado inferior al esperado en las pruebas Saber 11 no significa que los estudiantes hayan agotado sus opciones. Los bachilleres que quieran mejorar su puntaje pueden volver a presentar el examen del Icfes, siempre que cumplan con el proceso de inscripción y pago establecido para cada convocatoria.

Esta alternativa puede ser de interés para quienes necesitan un resultado más alto para postularse a determinados programas de educación superior o simplemente buscan mejorar su desempeño en la prueba.

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¿Se puede presentar nuevamente el examen Icfes?

Los bachilleres que ya obtuvieron su título pueden inscribirse nuevamente para presentar la prueba Saber 11. El procedimiento debe realizarse dentro de las fechas establecidas por el Icfes para cada aplicación.

La posibilidad de repetir el examen no implica que el resultado anterior sea eliminado. Cada presentación genera un resultado independiente, por lo que el aspirante puede conservar el registro de sus diferentes pruebas.

No obstante, antes de utilizar un nuevo puntaje para solicitar el ingreso a una universidad, es recomendable revisar las condiciones de admisión de la institución y del programa elegido, debido a que cada universidad puede establecer sus propios requisitos.

¿Cuánto cuesta repetir el Icfes en 2026?

El valor que deben pagar los bachilleres graduados depende del número de veces que hayan presentado el examen.

Para 2026, el Icfes estableció una tarifa ordinaria de $143.000 para quienes se encuentren entre la primera y la cuarta inscripción. Desde la quinta inscripción, el valor aumenta a $430.000.

Si el registro se realiza durante el periodo extraordinario, las tarifas son mayores: $215.000 para las inscripciones entre la primera y la cuarta y $646.000 a partir de la quinta inscripción.

Por esta razón, quienes tengan previsto volver a presentar el Saber 11 deben estar atentos a las fechas de cada convocatoria para evitar pagar un valor adicional.

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¿Cómo inscribirse para repetir el Saber 11?

El proceso comienza con el registro correspondiente ante el Icfes. El aspirante debe diligenciar la información solicitada, generar la referencia de pago y cancelar el valor establecido para la convocatoria.

Una vez completado el procedimiento, el Icfes publica la citación con la información sobre el lugar y las condiciones en las que deberá presentar nuevamente la prueba.

Después de realizar el examen, el aspirante podrá consultar su nuevo resultado a través de los canales habilitados por la entidad.

¿Cuándo se puede volver a presentar el Icfes?

El Saber 11 tiene diferentes aplicaciones durante el año, por lo que las fechas dependen del calendario correspondiente.

En 2026, la aplicación del calendario B se realizó el 15 de marzo, mientras que la correspondiente al calendario A tuvo lugar el 26 de julio. Para esta última, el Icfes estableció el 25 de septiembre de 2026 como fecha de publicación de los resultados individuales.

Quienes quieran presentar nuevamente la prueba deberán consultar el próximo cronograma oficial y verificar cuándo se habilite el proceso de registro.

¿El nuevo puntaje reemplaza al anterior?

No. Presentar nuevamente el Saber 11 no borra los resultados obtenidos en aplicaciones anteriores. Cada examen corresponde a una presentación diferente y sus resultados pueden ser consultados de manera independiente.

Por ejemplo, si un bachiller obtuvo 300 puntos en una primera prueba y posteriormente alcanza 340, ambos resultados hacen parte de su historial de aplicaciones.

Sin embargo, que una universidad utilice uno u otro resultado dependerá de sus propias reglas de admisión. Por eso, además de revisar las condiciones del Icfes, es importante consultar directamente los requisitos de la institución de educación superior a la que se quiera ingresar.