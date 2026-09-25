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25 sep 2026 Actualizado 23:13

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Incendio forestal en Buga, tras 50 días activo, deja 1.500 hectáreas de vegetación afectadas

Bomberos levantan líneas de defensa para evitar avance de incendio forestal en esta población del centro del Valle del Cauca.

Un contingente integrado por 26 unidades de Bomberos, cuadrillas de Smurfit Kappa Colombia y personal de Parques Nacionales Naturales, trabajan junto a las comunidades en la liquidación de la conflagración. Foto: suministrada.

Un contingente integrado por 26 unidades de Bomberos, cuadrillas de Smurfit Kappa Colombia y personal de Parques Nacionales Naturales, trabajan junto a las comunidades en la liquidación de la conflagración. Foto: suministrada.

Un contingente integrado por 26 unidades de Bomberos, cuadrillas de Smurfit Kappa Colombia y personal de Parques Nacionales Naturales, trabajan junto a las comunidades en la liquidación de la conflagración. Foto: suministrada.
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Para controlar los incendios forestales que afectan diversas zonas montañosas de los municipios de Buga y Palmira, el gobierno del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene el esquema de coordinación permanente con organismos de socorro, cuerpos de bomberos y brigadas especializadas.

En la zona alta de Buga los equipos de emergencia completaron más de 50 días de labores continuas para controlar la emergencia.

Un contingente integrado por 26 unidades de Bomberos Voluntarios, cuadrillas de Smurfit Kappa Colombia y personal de Parques Nacionales Naturales, trabajan junto a las comunidades en la liquidación de la conflagración que ha consumido más de 1.500 hectáreas de vegetación y bosque nativo, generando un impacto considerable en la biodiversidad del ecosistema de páramo.

Para fortalecer la capacidad de respuesta regional, el Gobierno Departamental articula el apoyo suplementario de cuerpos de bomberos voluntarios de municipios vecinos y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, mediante el apoyo aéreo con el protocolo Bambi Bucket.

Se confirmó la liquidación total del incendio registrado en jurisdicción de Trujillo, en cercanías al Páramo del Duende.

Actualmente se tiene activo el de Buga y el del corregimiento de Tenerife en El Cerrito, que ya saltó también a jurisdicción del municipio de Palmira.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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