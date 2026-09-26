Comitiva colombiana en Nueva York logró despertar interés y atraer inversión extranjera

Entre reuniones bilaterales, encuentros con empresarios internacionales y con la bancada diplomática mundial, terminó la semana en Nueva York de la comitiva del gobierno colombiano encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araujo y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, en el marco de la presentación de Colombia ante la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, que concluyó también con un llamado del presidente Abelardo De La Espriella para que los inversionistas vuelvan a poner los ojos en nuestro país y a creer en el trabajo de este nuevo Gobierno.

En esta semana, Colombia presentó un portafolio de 176 proyectos de inversión, 37 de ellos prioritarios en sectores como energía, turismo, tecnología, minerales e infraestructura.

Por lo cual, cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales conocieron los proyectos en Colombia y más de 100 mostraron interés en nuestro país, entre ellos Microsoft y Tesla. Como lo confirmaron después de una reunión con los directivos del JP Morgan.

De todos estos encuentros, acordaron que el 16 de noviembre, comenzarán con la vitrina de ´Milagro Week´ en Nueva York, para mostrar el portafolio de proyectos a centros financieros internacionales, con el propósito de atraer capital al país.

El canciller Omar Bula también destacó los logros de las reuniones de esta semana, entre ellos la reactivación del proyecto de interconexión energética entre Colombia y Panamá, después de una reunión entre los dos cancilleres, en la que también acordaron continuar con la dinámica de la frontera compartida en el Darién, y trabajar en conjunto por establecer un régimen de neutralidad para el Canal de Panamá, que permita establecer un régimen neutro para facilitar el tránsito marítimo.

Además, que el canciller anunció también que van a “reformar” el Acuerdo de paz para que se adapte a las políticas de seguridad del actual gobierno de Abelardo De La Espriella.