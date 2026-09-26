Directora del ICBF explicó su definición de familia tras polémica en el Senado

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) publicó en su cuenta de X un escrito que confirmó una vez más su concepto familiar luego de sus declaraciones en el Senado, justamente por esto.

En el escrito, la funcionaria explicó que, para ella, la familia no debe clasificarse según su composición y señaló que puede estar conformada por padres, madres, abuelos, tíos u otras personas que asuman el cuidado y la responsabilidad de un niño. También mencionó los vínculos afectivos que pueden establecerse con amigos e incluso con mascotas.

Restrepo aseguró que, más allá de la discusión sobre cómo está conformado un hogar, lo fundamental para los niños es contar con amor, cuidado, protección, alimentación, educación, seguridad y una persona responsable de su bienestar.

“La familia es una y una cosa es la familia y otra, muy distinta, quienes la conforman, (…) Así que sí, me reafirmo. Hay muchas maneras de conformarla, millones de historias para construirla y afectos imposibles de clasificar. Pero familia hay una. La de cada uno”, dijo en su cuenta oficial de X.

¿Cuáles fueron las declaraciones anteriores de la directora del ICBF?

La publicación se conoce después del intercambio que tuvo la directora del ICBF con congresistas durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, donde se discutió, entre otros temas, su concepción de familia y la atención a niños, niñas y adolescentes.

En ese debate, el senador Duvalier Sánchez cuestionó la postura de Restrepo y sostuvo que en Colombia existen distintas formas de organización familiar. La discusión terminó generando un cruce entre el congresista y la funcionaria.

Con este nuevo pronunciamiento, Restrepo busca explicar públicamente su posición sobre el concepto de familia y poner el foco en las condiciones de cuidado y protección de los menores.