Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia pide la liberación inmediata de Nicolás Maduro

Continua la semana de discursos en la Asamblea General de la ONU, donde múltiples lideres mundiales han dado sus alocuciones frente a las miradas del mundo entero.

Hoy, 26 de septiembre, le tocó el turno a la comitiva de la Federación Rusa, que en cabeza de su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, pidió la liberación inmediata del entonces líder chavista Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores.

Lavrov cuestionó la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, que culminó con la captura de la entonces pareja que presidia el Gobierno en Venezuela y su posterior traslado a Estados Unidos.

Según el canciller ruso, Moscú considera que ambos deben ser liberados de manera inmediata y reclamó que no vuelvan a producirse acciones similares.

“A principios de este año, en contravención de cualquier norma, incluidas las normas morales, la invasión de Estados Unidos en Venezuela culminó con el secuestro del presidente Maduro y su esposa, y su detención sin juicio en una prisión estadounidense”, afirmó Lavrov.

Por último, el representante del Gobierno ruso agregó que Moscú insiste en la liberación de carácter inmediato y que “no se repitan excesos de este tipo en el futuro”.