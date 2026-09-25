Janiel Melamed, nuevo jefe de seguridad y convivencia ciudadana de Barranquilla
Melamed se suma a la Alcaldía de Barranquilla tras la renuncia de Yesid Turbay.
Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte se suma al equipo de la Alcaldía de Barranquilla y estará al frente de la jefatura de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana.
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“Hoy le damos la bienvenida a Janiel Melamed, quien llega como parte de una estrategia articulada con el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad ciudadana”, así lo anunció el alcalde Alejandro Char.
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El mandatario distrital destacó el trabajo de Melamed e indicó que tendrá una misión: estar en la calle junto a todo su equipo, escuchar a la gente, trabajar de frente con las comunidades y seguir fortaleciendo las acciones contra quienes pretenden quitarles la tranquilidad a los barranquilleros.
Yesid Turbay, quien renunció en las últimas horas estuvo a la cabeza de esta dependencia de la Alcaldía.