Janiel Melamed, nuevo jefe de seguridad y convivencia ciudadana de Barranquilla

Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte se suma al equipo de la Alcaldía de Barranquilla y estará al frente de la jefatura de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana.

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“Hoy le damos la bienvenida a Janiel Melamed, quien llega como parte de una estrategia articulada con el Gobierno nacional para fortalecer la seguridad ciudadana”, así lo anunció el alcalde Alejandro Char.

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El mandatario distrital destacó el trabajo de Melamed e indicó que tendrá una misión: estar en la calle junto a todo su equipo, escuchar a la gente, trabajar de frente con las comunidades y seguir fortaleciendo las acciones contra quienes pretenden quitarles la tranquilidad a los barranquilleros.

Yesid Turbay, quien renunció en las últimas horas estuvo a la cabeza de esta dependencia de la Alcaldía.