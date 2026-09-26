Apertura del Nuevo Chambacú 2 en Cartagena será con la Ministra del Deporte

En el marco del acto oficial en el que fue presentado Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol por parte del presidente Abelardo de La Espriella, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, recibió de la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, la confirmación de su presencia este miércoles 30 de septiembre en la apertura de la Fase 2 del Nuevo Chambacú, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y urbana más importantes que actualmente se ejecutan en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La presencia de la ministra acompañará la puesta en servicio del sector denominado Fase 2 Ligas Mayores, una nueva infraestructura que llega al 98 % de ejecución y que contempla escenarios para fútbol 11, sóftbol, voleibol y microfútbol, además de graderías, camerinos, zonas técnicas, skatepark, senderos y espacios de estancia.

La apertura también marcará un nuevo capítulo en la transformación de este sector de Cartagena, que durante años permaneció abandonado y subutilizado y que hoy articula deporte, espacio público, recreación, naturaleza y conectividad.

Uno de los componentes más llamativos de esta segunda fase será la nueva conexión con Puerto Duro, mediante un recorrido peatonal y para bicicletas que permitirá integrar el complejo deportivo con el entorno de la India Catalina, el Centro Histórico, el Castillo de San Felipe y el sector de Mall Plaza.

El proyecto incorpora además senderos alrededor del ecosistema de manglar, concebidos para conservar este entorno natural y convertirlo en parte de la experiencia urbana y recreativa del nuevo complejo.

La Fase 2 complementa la primera etapa de Nuevo Chambacú, entregada en mayo y destinada a las Ligas Menores. Con ambas fases, el Distrito consolida un complejo deportivo de gran escala en el corazón de Cartagena y una nueva centralidad alrededor del deporte, la recreación y el espacio público.

La apertura del próximo miércoles se suma a la transformación integral que ya experimenta este sector, junto al Parque Espíritu del Manglar, la Plaza de las Variedades, el Parque Apolo y el nuevo Puerto Duro.

Para el alcalde Dumek Turbay, la llegada de la ministra del Deporte representa además una oportunidad para fortalecer la articulación entre Cartagena y el Gobierno nacional en materia de infraestructura, formación deportiva y generación de oportunidades para niños, jóvenes y deportistas.

Cartagena se prepara así para abrir las puertas de una nueva etapa de Nuevo Chambacú: más escenarios deportivos, más espacio público, más conectividad y un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía.