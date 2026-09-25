Sofitel Legend Santa Clara Cartagena ratifica Llave MICHELIN

Hay reconocimientos que celebran un momento y otros que ponen a prueba la capacidad de mantenerlo. Para Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, la permanencia de Una Llave MICHELIN en la selección 2026 representa precisamente esto último: un año después de recibir por primera vez la distinción, el hotel vuelve a ser reconocido por la Guía MICHELIN entre los establecimientos que ofrecen experiencias de hospitalidad especialmente destacadas.

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La ratificación llega en un momento de expansión de la hotelería de lujo en Colombia y conservar la Llave adquiere un significado particular logrando permanecer en ella frente a una oferta hotelera cada vez más amplia y sofisticada en la ciudad.

Para la Guía MICHELIN, la Llave es el equivalente hotelero de la Estrella MICHELIN. Sus inspectores evalúan los establecimientos a partir de cinco criterios universales: la contribución del hotel a la experiencia del destino, la excelencia de su arquitectura y diseño interior, la calidad y consistencia del servicio, la personalidad y carácter de la propiedad y la relación entre la experiencia ofrecida y el precio.

En el caso de Una Llave MICHELIN, la guía reconoce una “estadía muy especial”: un hotel con personalidad propia, donde el servicio va más allá de lo esperado y la experiencia ofrece algo diferencial dentro de su categoría.

Una llave que habla también de Cartagena

La ratificación del Santa Clara trasciende las puertas del hotel. En una ciudad donde patrimonio, gastronomía, arquitectura y hospitalidad forman parte esencial de la experiencia del viajero, que una propiedad histórica conserve una distinción internacional de este nivel contribuye a reforzar la percepción de Cartagena como destino de hospitalidad de alta gama.

La propia metodología de MICHELIN contempla que un hotel sea más que un lugar donde dormir: uno de sus criterios es que contribuya a la experiencia del destino. En ese sentido, la presencia sostenida de hoteles reconocidos por la guía ayuda a poner en valor una ciudad en la que la arquitectura, la historia y la cultura local hacen parte inseparable de la experiencia hotelera.

La historia como parte de la experiencia

Ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena, Sofitel Legend Santa Clara ocupa el antiguo Convento de Santa Clara de Asís, construido en el siglo XVII. Su arquitectura colonial, sus espacios republicanos, sus jardines y su ubicación dentro de la ciudad amurallada hacen que la experiencia de hospedarse en el hotel esté íntimamente vinculada con la historia de Cartagena.

Esa conexión entre patrimonio y hospitalidad forma parte de la esencia de Sofitel Legend: propiedades históricas en las que el lugar no funciona simplemente como escenario, sino como parte fundamental de la experiencia del huésped.

“Esta ratificación nos genera una enorme satisfacción porque confirma que la excelencia no es un momento, sino una responsabilidad que debemos renovar todos los días. Para nuestro equipo, este reconocimiento muestra el cuidado de los detalles, la consistencia del servicio y la capacidad de hacer que cada huésped viva una experiencia auténticamente legendaria. Que esta distinción permanezca en un año en el que Cartagena amplía y fortalece su oferta hotelera de lujo nos impulsa a seguir elevando nuestros estándares”, afirmó Jean-Christophe Martinez, gerente general de Sofitel Legend Santa Clara Cartagena.

La permanencia en la selección MICHELIN se suma a una trayectoria de reconocimientos nacionales e internacionales que han acompañado al hotel en los últimos años y que tienen un elemento común: la experiencia del huésped como centro de la propuesta.

Para Sofitel Legend Santa Clara, la ratificación de Una Llave MICHELIN es, en definitiva, una confirmación de que la historia también puede ser una forma contemporánea de lujo. En una ciudad que continúa transformándose como destino internacional, el hotel mantiene su apuesta por una hospitalidad en la que patrimonio, cultura local, gastronomía, bienestar y el savoir-faire francés conviven bajo un mismo techo.